Il Mini PC di UXX a prezzo stracciato: solo 90€ (coupon)

Il piccolo case di color argento del Mini PC di UXX racchiude un comparto hardware in grado di soddisfare le esigenze della produttività di base: dall’elaborazione dei documenti alla consultazione della posta elettronica, fino alla navigazione. Ce n’è anche per lo studio e l’intrattenimento multimediale. Eppure, l’offerta in corso su Amazon che anticipa il Prime Day di alcuni giorni permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 90,15 euro, semplicemente attivando il coupon dedicato. Nel passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso immediato agli aggiornamenti rilasciati e alle patch di sicurezza.

UXX, il Mini PC è in forte sconto su Amazon

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche: processore Intel N3350, GPU Intel UHD Graphics 505, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile con SSD fino a 512 GB), lettore microSD, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.0, uscite video HDMI e VGA per la connessione simultanea a un massimo di due schermi con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Per ulteriori informazioni consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 90,15 euro, il Mini PC di UXX è un affare da cogliere al volo per chi desidera mettere alla prova le potenzialità di questa categoria di prodotti, sempre più apprezzata dagli utenti per ogni finalità d’uso: produttività, studio, navigazione e intrattenimento. Per usufruire dello sconto non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Se lo ordini subito, il dispositivo sarà sulla tua scrivania entro domani. Amazon garantisce infatti la spedizione gratuita in sole 24 ore. La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale d’uso, un mouse wireless in regalo e la staffa VESA per chi desidera montarlo dietro al monitor.

