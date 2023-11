Mini PC UXX: uAFFARE imperdibile per il Black Friday (-61%)

Il mini PC UXX è attualmente l’oggetto imperdibile per gli amanti della tecnologia, e con lo sconto incredibile del 61% su Amazon per il Black Friday, ora è il momento perfetto per aggiornare la tua esperienza informatica. Con un design sottile e leggero, le dimensioni ultra compatte e un peso di soli 499 grammi, questo dispositivo è la soluzione ideale per chi cerca potenza in uno spazio ridotto. Approfitta subito di questo affare più un ulteriore coupon sconto del 10% per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 90,00 euro, anziché 257,10 euro.

Mini PC UXX: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Dotato del processore Celeron N3350, il mini PC offre prestazioni fulminee e un’esecuzione fluida. Il sistema operativo Windows 10 (64 bit) è preinstallato, assicurando un’esperienza senza intoppi. Con 64 GB di RAM DDR3 e la potente scheda grafica 4K UHD 505, questo mini PC gestisce facilmente attività impegnative come la visualizzazione di immagini, video e moduli online di grandi dimensioni, offrendo una qualità d’immagine eccezionale.

La connettività avanzata è un punto di forza del mini PC UXX. Supporta Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, insieme a una connessione LAN 1000Mbps. Il Bluetooth 4.2 consente la connessione rapida di dispositivi wireless come mouse, tastiere e altoparlanti, mentre il WiFi dual band assicura una navigazione veloce e streaming senza interruzioni.

La dissipazione del calore è ottimizzata per garantire prestazioni stabili e affidabili. Con una frequenza operativa di base di 1,1 GHz/s e una frequenza massima di 2,4 GHz, il mini PC UXX offre un’esperienza d’uso simile a quella di un desktop tradizionale. Il coperchio di raffreddamento del disco rigido contribuisce a mantenere la temperatura di archiviazione tra -20 e 70°C.

Una caratteristica unica è il supporto per l’aggiunta di un’unità SSD M.2 SATA da 512 GB (non inclusa), consentendo un’espansione personalizzata della memoria. Inoltre, le porte USB 3.0 e l’interfaccia di collegamento rapido USB 3.0 semplificano il trasferimento dei file. Con 3 porte USB 3.0, 1 porta HDMI 2.0 e 1 porta VGA, il mini PC UXX supporta la visualizzazione a doppio schermo per lavoro, istruzione e gioco.

In conclusione, il mini PC UXX offre un mix irresistibile di potenza, portabilità e funzionalità espandibili. Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon e immergiti in un’esperienza informatica avanzata a un prezzo straordinario. Non lasciarti scappare questo affare e ricordati di selezionare anche il coupon sconto del 10% per poterlo acquistare al prezzo stracciato di soli 90,00 euro. Affrettati, questa occasione terminerà da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.