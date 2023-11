Mini PC veloce ed economico: solo 89,99 euro (Amazon)

Il Mini PC UXX è un computer desktop piccolo, veloce ed economico grazie al prezzo speciale di soli 89,99 euro che puoi avere con un coupon da spuntare su Amazon. Una soluzione perfetta per soddisfare ogni esigenza informatica di base.

Mini PC piccolo e potente

Il Mini PC UXX è stato progettato per essere il più compatto e leggero possibile. Con un peso di soli 499 grammi puoi portarlo con te ovunque, sia in viaggio che in ufficio, senza doverti preoccupare di spazi affollati o ingombranti. È come avere la potenza di un computer desktop nel palmo della tua mano.

Il sistema è alimentato dal processore Celeron N3350. Questa CPU offre prestazioni sorprendenti e un’esecuzione fluida. Con 64 GB di memoria eMMC integrata, il PC funziona senza intoppi, anche con attività intensive. La scheda grafica 4K UHD 505 ti consente di godere di immagini di alta qualità e risoluzioni nitide, perfette per il multitasking e l’elaborazione di contenuti multimediali.

Il Mini PC UXX supporta le tecnologie più recenti, inclusi Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, oltre a una connessione LAN da 1000Mbps. Questo significa una connettività veloce e affidabile, perfetta per streaming video, giochi online e lavoro quotidiano. Inoltre, il Bluetooth 4.2 consente di collegare dispositivi come mouse, tastiere e altoparlanti wireless in modo rapido e semplice.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Mini PC UXX è progettato per una dissipazione efficiente del calore. Inoltre, il PC supporta l’aggiunta di un’unità SSD M.2 SATA da 512 GB. Le 3 porte USB 3.0, la porta HD 2.0 e la porta VGA consentono la connessione di dispositivi e display multipli.

Se cerchi un mini PC che offra potenza, portabilità e versatilità, il Mini PC UXX è l’opzione ideale. A soli 89,99 euro con il coupon su Amazon, questa è un’occasione da non perdere. Sia che tu sia in viaggio o a casa, avrai a disposizione un potente alleato per tutte le tue esigenze informatiche.

