Questo Mini PC con W11, Intel e 16/512GB scende sotto i 200€

Adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale, NiPoGi AK1 Pro scende oggi per la prima volta sotto la soglia dei 200 euro. A rendere il Mini PC un affare da cogliere al volo è lo sconto di 100 euro proposto su Amazon che strizza l’occhio a tutti coloro interessati a metterlo sulla scrivania. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione di aggiornamenti e nuove funzionalità rilasciate.

NiPoGi AK1 Pro: lo sconto rende il Mini PC un affare

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Celeron N5105, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a due schermi con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0, jack audio e slot Ethernet. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento NiPoGi AK1 Pro nella configurazione appena descritta è in vendita al prezzo finale di soli 199,99 euro invece di 299,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico dall’e-commerce. La confezione include il supporto VESA per chi vuole montarlo dietro allo schermo.

Segnaliamo infine la possibilità di contare sulla spedizione gratuita e immediata con la consegna direttamente a domicilio gestita dalla logistica di Amazon. Chi lo ordina subito riceverà il Mini PC entro sabato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.