Mini PC con Windows 11, 32/512GB, webcam e speaker (coupon)

Il design di questo Mini PC è ciò che lo rende davvero unico all’interno della sua categoria e che permette l’integrazione di caratteristiche inedite: si tratta di Minisforum Mars MC560, oggi in forte sconto su Amazon. È infatti dotato di webcam, microfono e altoparlanti. Per approfittare dell’offerta e metterlo sulla propria scrivania a prezzo stracciato non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato. Sono due le versioni in promozione, passiamo in rassegna tutti i dettagli e i punti di forza.

Minisforum Mars MC560: che affare questo Mini PC

Con sistema operativo Windows 11 preinstallato (include la licenza ufficiale Microsoft), integra le seguenti specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 5 5625U con GPU AMD Radeon Graphics, 16 o 32 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, slot Ethernet, uscita audio e HDMI. Tutto questo è racchiuso in dimensioni pari a soli 10,5×6,8×15,3 centimetri. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Come anticipato, è disponibile in due edizioni: 16/512 GB al prezzo finale di 344 euro e 32/512 GB in sconto a 374 euro. Nonostante sia possibile intervenire in futuro con un upgrade hardware, considerando la differenza contenuta della spesa, consigliamo quest’ultima.

In entrambi i casi, Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di effetuare subito l’ordine, entro domani potrà mettere il Mini PC sulla propria scrivania.

Cerchi un altro modello? Dai uno sguardo a quanto propone il catalogo dell’e-commerce, ce ne sono centinaia differenti, da quelli economici entry level alle varianti top di gamma per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni e design.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.