Mini PC Windows 11: MinisForum U820, SCONTO SHOCK

Spinto da un comparto hardware potente ed estremamente compatto nelle dimensioni, MinisForum U820 è il Mini PC ideale per chi cerca un computer di questo tipo da destinare alla produttività quotidiana: oggi è proposto su Amazon con uno sconto di ben 87 euro sul prezzo di listino che lo rende un vero affare.

MinisForum U820, grande sconto sul Mini PC

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: processore Intel Core i5-8279U, GPU Intel Iris Plus 655, 16 GB di RAM DDR4 (upgrade fino a 32 GB), unità SSD PCIe M.2 da 512 GB per l'archiviazione dei dati (con possibilità di espansione tramite due slot SATA), uscite video HDMI, DisplayPort e USB-C tutte con supporto al formato 4K@60Hz e possibilità di collegare tre monitor in contemporanea, WiFi 6, Bluetooth 5.1 e una gamma completa di porte per la connettività inclusi due Ethernet e quattro USB 3.0. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su MinisForum U820 è Windows 10 Pro con possibilità di eseguire l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Oggi il Mini PC può essere tuo prezzo di 492,99 euro invece di 579,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione a domicilio senza spese gestita da Amazon.