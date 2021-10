La soluzione Driver Booster Pro 9 di IObit è una delle migliori per tenere sempre aggiornati i vari driver del proprio PC. Attualmente il software è scontato del 70%, in pratica, è acquistabile a soli 22,95 euro anziché 74,85€.

Driver Booster Pro 9 di IObit: le caratteristiche

IObit è un'azienda molto conosciuta soprattutto nell'ambito degli antivirus. A catalogo oltre ai software che proteggono da virus e minacce troviamo anche Driver Booster Pro. Un programma essenziale che ti permette di aggiornare i driver in automatico all'ultima versione disponibile.

La soluzione nello specifico è in grado di analizzare ed identificare automaticamente i driver obsoleti, mancanti o errati come programmato. Grazie ad un potente automatismo, aggiorna con un solo click i driver non aggiornati.

Il software rileva e scarica solo i driver sicuri e testati da Microsoft WHQL e può anche aggiornarli senza l'utilizzo di una connessione internet.



Inoltre, IObit offre anche un'assistenza disponibile 24 ore su 24 a richiesta dell'utente che interviene in caso di necessità.

Driver Booster Pro ha un database che include anche i driver meno comuni di schede audio, schede grafiche, schede di rete e molto altro ancora.

Con i driver aggiornati dalla soluzione di IObit, il PC difficilmente avrà rallentamenti o errori, molto frequenti quando si scaricano in autonomia.

Molti utenti preferiscono aggiornare i propri driver cercando su Google le versioni corrispondenti alle varie periferiche. Questo è uno dei più comuni rischi che possono sorgere con il download di questi files.

Oggigiorno, è facile scaricare un malware in maniera inconsapevole. Utilizzando il software di IObit tutto questo sarà solo un lontano ricordo!.

Costi ed altro

IObit Driver Booster Pro 9 è scontato per pochi giorni del 70%. In pratica, la soluzione che abbiamo visto poc'anzi è disponibile a soli 22,95 euro per un anno di abbonamento. La licenza può essere installata su un massimo di 3 Computer.

Affrettati, c'è davvero pochissimo tempo per prendere parte all'offerta di Halloween ed acquistare quindi il programma ad un prezzo irrisorio!