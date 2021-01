Mini PC Zotac Zbox i5 10 gen scontato di 80 euro

Se siete alla ricerca di un mini PC dalle elevate prestazioni, oggi vi riportiamo un consistente calo di prezzo su uno dei migliori della categoria. Stiamo parlando dello Zotac Zbox CI642, uno dei migliori mini PC sul mercato e vincitore di diversi premi al Computex.

Mini PC Zotac Zbox CI640: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal processore, fiore all’occhiello di questo computer. Il PC monta un Intel Core i5-10210U, CPU di decima generazione dotata di 4 core e ben 8 thread grazie alla tecnologia Hyperthreading, con una frequenza massima di addirittura 4,2GHz. Trattandosi di un barebone troviamo due slot liberi per la RAM, che formano una configurazione dual channel per una capienza fino a 32GB DDR4. Per l’archiviazione di massa troviamo l’alloggio per un HDD/SSD da 2,5 pollici. Aspetto più interessante del PC è la silenziosità: questo infatti gode di un design fanless, grazie all’hardware che è contenuto in un enorme heatsink racchiuso all’interno del box, eliminando ogni rumore senza trascurare il raffreddamento.

Dal punto di vista delle connessioni il PC sorprende con la presenza di ben 7 porte USB, tutte 3.1, di cui due USB Type-C frontali. A queste si aggiungono un’uscita HDMI che insieme a quella DisplayPort permettono di collegare contemporaneamente due monitor con risoluzione fino a 4K a 60FPS. Anche le porte Gigabit LAN sono due e permettono di combinare la velocità di trasferimento di due diverse reti. Comodi i due jack da 3,5mm che permettono di collegare separatamente cuffie (o diffusori) e microfono. Non mancano infine le connessioni wireless con un modulo che offre il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0.

Il prezzo? Grazie ad un brusco calo di prezzo, solo 492,78 euro su Amazon per un risparmio sul prezzo di listino di circa 80 euro, un affare da non lasciarsi sfuggire.