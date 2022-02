64GB in tasca costano meno di una settimana di caffè

La tieni sempre in tasca, nello zaino, in borsa, nella custodia del portatile oppure insieme alle chiavi dell’auto o di casa. Questa pendrive da 64 GB è pronta ad archiviare file, documenti e contenuti multimediali di ogni tipo. Oggi merita una segnalazione su queste pagine per l’offerta che la riguarda: costa pochi euro, meno di una settimana di caffè al bar.

Mini-pendrive USB da 64 GB a un prezzo ridicolo

Con supporto garantito per tutti i computer e dispositivi dotati di uno slot Type-A (quello classico rettangolare), ha dimensioni davvero compatte ed è impermeabile, assicurando dunque la resistenza al contatto accidentale con l’acqua. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Non necessita dell’installazione di alcun drive. Inoltre, come si legge nella scheda del prodotto, è progettata da Bifrost per non temere temperature estreme, vibrazioni e interferenze elettromagnetiche.

Oggi questa mini-chiavetta da 64 GB può essere tua al prezzo di soli 6,78 euro. C’è anche la spedizione gratuita in un giorno riservata agli abbonati Prime.