Mini power bank per iPhone in offerta a soli 9,99 euro su Amazon

A soli 9,99 euro in offerta oggi su Amazon puoi acquistare questo pratico mini power bank appositamente progettato per iPhone e iPad: un dispositivo piccolo, che si collega direttamente alla porta lightning del device, e che ti permette di avere una botta di ricarica per gestire situazioni di emergenza.

Mini power bank per iPhone: come funziona?

Questo piccolo gioiello è dotato di una batteria ai polimeri di litio di alta qualità da 5000 mAh, che lo rende perfetto come fonte di alimentazione di riserva per il tuo iPhone. Le sue dimensioni ridotte e il peso leggero di 100g lo rendono un compagno discreto ma potente per affrontare le sfide quotidiane.

La tecnologia power-through di questo power bank è davvero innovativa. Con un ingresso di alimentazione USB C 5V/2A, puoi caricare il tuo telefono cellulare e immagazzinare energia per il power bank stesso contemporaneamente. In questo modo, il tuo power bank sarà sempre pronto per darti la carica quando ne hai bisogno.

Realizzato in materiale ABS ignifugo che riduce le impronte digitali e i graffi, questo Mini power bank è progettato per essere resistente e proteggere il tuo dispositivo in ogni situazione.

Non perdere tempo, approfitta di questa offerta imperdibile e acquista il Mini power bank per iPhone a soli 9,99 euro. Non sarai mai più bloccato con un telefono scarico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.