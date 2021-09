Mini powerbank, maxi sconto, micro prezzo: UTILISSIMA

Se c'è una cosa che è difficile sopportare nelle powerbank, è il volume di un'unità che dovrebbe tornare utile solo come sporadica riserva. Un'altra cosa che è mal digerire è il peso, che in certi casi diventa davvero poco pratico se non si ha un valido posto in cui lasciarla. Entrambi i difetti scompaio però in questa Mini Powerbank dalle dimensioni minuscole, dal peso di soli 102 grammi e dalla capacità di ben 5000 mAh.

Powerbank mini, prezzo micro

Avere un caricatore di questo tipo appresso è come avere una ricarica completa sempre a disposizione. Nulla di eccessivo, insomma, ma con peso e ingombro minimali. Il miglior compromesso possibile, insomma, ad un prezzo finalmente logico: sommati tutti gli sconti disponibili, compreso un coupon del 5%, si scende a soli 8,87 euro.

Cinque i colori disponibili, ognuno dei quali con minime variazioni di sconto e di prezzo (differenze nell'ordine dei decimi di euro):

Una bellissima soluzione color pastello, insomma, da infilare in tasca o nella borsetta per non temere mai di restare senza carica. Compatibile con qualsiasi iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei o qualunque altro smartphone.