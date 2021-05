Le notti magiche degli Europei sul mini proiettore: bastano 50 euro

Ancora un paio di settimane e prenderanno finalmente il via gli Europei di calcio. C'è ancora tempo per pensare come godersi appieno le partite dell'Italia (e non solo), magari con un mini proiettore in grado di trasformare qualsiasi parete in un grande schermo: il modello Vamvo YG300 Pro è acquistabile oggi a un prezzo stracciato.

Vamvo YG300 Pro: notti magiche a 152 pollici

È in grado di mostrare immagini da 25 a 152 pollici, a seconda della distanza a cui viene posizionato (da 0,6 a 4 metri). Molte le porte di connessione e gli ingressi supportati: HDMI, VGA, USB e AV. Può essere trasportato in borsa o nello zaino: occupa solo 4,2×9,4×5,2 centimetri e il peso si attesta a 347 grammi. Servono altre informazioni? Sono tutte consultabili nella scheda del prodotto.

Per alimentarlo è sufficiente il caricabatteria dello smartphone o un powerbank. Oggi è possibile acquistare Vamvo YG300 Pro al prezzo di soli 50,99 euro, approfittando dello sconto applicato da Amazon. La disponibilità è immediata e il mini proiettore viene consegnato a domicilio in un giorno, con spedizione gratuita.