Mini proiettore a 69€: porta il cinema a casa tua

Non devi far altro che attivare il coupon su Amazon per sbloccare il doppio sconto e acquistare il mini proiettore di HORLAT al prezzo finale di soli 69 euro. Ti tornerà utile per vedere i film, gli episodi delle tue serie TV preferite, gli show, gli eventi sportivi e i video in streaming con una diagonale fino a 180 pollici, su qualsiasi parete o telo dedicato.

Doppio sconto: crolla il prezzo del mini proiettore

Perfetto anche per le piattaforme di gaming (PC, PlayStation, Xbox ecc.), è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth. Arriva a una luminosità di 9.000 lumen per immagini sempre ben visibili e il rapporto di contrasto si attesta a 9000:1. Per la regolazione è possibile ricorrere alla correzione trapezoidale. Ha in dotazione le porte HDMI, USB, AV e audio. Nella confezione ci sono il telecomando, un cavo HDMI, uno AV, l’alimentatore e il manuale d’uso. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 69 euro, grazie al doppio sconto disponibile in questo momento, il mini proiettore di HORLAT è un affare da cogliere al volo per portare la magia del grande schermo in casa propria. A una prima riduzione del prezzo applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare per un risparmio che arriva complessivamente a 60 euro.

L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se effettui subito l’ordine lo riceverai direttamente a casa già entro domani, senza dover affrontare alcuna spesa extra per il trasporto.