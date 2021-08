Mini proiettore a PREZZO BOMBA: lo paghi poco ma è WOW

Il fantastico mini proiettore di Vili Nice è in promozione su Amazon. Con un coupon esclusivo lo paghi appena 89,99€ e ti porti il cinema ovunque vai. Grazie ai servizi Prime lo ricevi in sole 24 ore e te lo godi fin da subito.

Mini proiettore: a cosa serve e come utilizzarlo

Se ami gustarti i contenuti in grande stile, non puoi non acquistare un mini proiettore. Questo modello in particolare è completo di tutto e trasforma un angolo della tua casa, il tuo giardino o un terrazzo in un vero e proprio cinema spettacolare.

Lo colleghi alla corrente ed il gioco è fatto. Con i suoi 6500 Lumen e la sua risoluzione 1080 pixel Full HD non puoi rimanere deluso visto che riproduce anche il più minimo dei dettagli in modo nitido e chiaro.

Da utilizzare è semplicissimo e poi è compatibile con una miriade di dispositivi come Tv Stick, console gaming e persino con gli smartphone Android e iOS. Praticamente per instradare il video non ti rimane che premere play, metterti comodo e goderti la visione.

A casa tua arriva con uno schermo di proiezione da 100 pollici, quindi non perdere tempo perché se lo ordini, avrai già tutto e non dovrai spendere soldi in acquisti secondari. Hai ancora dubbi? È dotato persino di altoparlante quindi non devi avere una cassa obbligatoriamente. Ovviamente nessuno ti vieta di collegare un impianto stereo secondario se lo hai a disposizione.

Ordina subito il tuo mini proiettore su Amazon a soli 89,99€ e trasforma la tua casa in un cinema pazzesco. Le spedizioni avvengono in sole 24 ore per i clienti Prime, ma sono gratuite anche per te se non sei abbonato. L'importante è che attivi il coupon prima dell'acquisto così da poter ottenere questo prezzo fantastico.