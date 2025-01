Mini proiettore a soli 49€: luminoso, Full HD e facile da usare (Amazon)

Un mini proiettore con cui rendere lo streaming e le maratone degne di un’esperienza cinematografica. Piccoletto ma con tutto l’occorrente per poter garantire un’esperienza senza limiti. La risoluzione è Full HD e arriva con il suo treppiede per metterlo subito in azione. Lo acquisti a soli 49,49€ su Amazon non con uno ma bensì con due sconti: spunta il coupon e risparmia subito.

Mini proiettore Full HD: tutti i dettagli del modello Akiyo

Anche se non ne hai mai avuto uno prima di ora, non ti preoccupare perché il mini proiettore di Akiyo è semplice e veloce da usare. Inizialo a posizionare con il treppiede o senza e ad accenderlo. È dotato di diverse interfacce per poterlo connettere a qualunque dispositivo come TV stick, console, computer, smartphone e così via. In modo particolare trovi un’entrata HDMI, una USB e un’uscita audio.

La luminosità di 5000 Lumen rende l’immagine vivida, realistica e ricca di dettagli per non dover temere un risultato di scarsa qualità. In merito a quest’ultima ti faccio sapere che quella nativa è di 1280x720p ma il Full HD è completamente supportato.

Tra le altre caratteristiche da non sottovalutare c’è la correzione elettronica dell’immagina e la funzione zoom da un minimo del 50% a un massimo del 100%.

A tal punto viene naturale chiedersi se è necessario un impianto audio esterno. La risposta è che dipende dai tuoi gusti. Questo modello integra degli altoparlanti HiFi da 3W che fanno un discreto lavoro, in caso non fossi soddisfatto puoi connettere qualunque genere di dispositivo aggiuntivo.

A soli 49,49€ su Amazon, il mini proiettore di AKIYO è ideale per un utilizzo domestico. Collegati in pagina dove ti attende un doppio sconto, per ottenere questo prezzo spunta il coupon in pagina con un solo click.

Le spedizioni, attraverso i vantaggi Amazon Prime, sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia.