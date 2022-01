Mini proiettore a meno di 50€: prezzaccio col coupon

Se vuoi portare la magia della grande sala nel tuo salotto, ecco l'occasione che fa per te: questo mini proiettore è proposto oggi in doppio sconto su Amazon. Alla riduzione di prezzo del 24% applicata in automatico si aggiunge un ulteriore -35% da attivare con un semplice click sul coupon promozionale. Alla fine lo paghi meno di 50 euro.

Il cinema a casa: questo mini proiettore costa pochissimo

Dalle dimensioni compatte (20x15x7 centimetri, 870 grammi) può essere facilmente trasportato nella borsa o nello zaino. Una volta collegata una qualsiasi fonte video (Chromecast, Fire TV Stick, console, computer, smartphone, tablet lettore ecc.) può visualizzare le immagino con una diagonale massima di 120 pollici. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

È dotato delle seguenti connessioni: due porte HDMI, una VGA, slot microSD per leggere le schede di memoria, due jack audio e porta USB. Se hai bisogno di conoscere ulteriori dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi questo mini proiettore compatto e versatile può essere tuo al prezzo finale di soli 49,71 euro invece di 99,99 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo compri ora, domani sera ci potrai guardare un film, gli episodi della tua serie TV preferita o una partita.