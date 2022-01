Tablet W10 con mouse+tastiera: PREZZACCIO Amazon

Perché scegliere fra un tablet e un laptop, quando li puoi avere entrambi in un dispositivo 2-in-1? È il caso del modello M50, proposto oggi con un forte sconto su Amazon, adatto anche alla produttività in movimento grazie alla tastiera e al mouse offerti in dotazione che lo trasformano in un piccolo e versatile computer portatile.

Tablet e laptop, insieme con questo 2-in1 in forte sconto

Tra le specifiche tecniche spiccano il display Full HD touch da 10 pollici, il processore Intel Celeron 4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per l'archiviazione dei dati. A questo si aggiungono WiFi, Bluetooth e una capiente batteria da 3.500 mAh che assicura un'autonomia elevata. Ulteriori dettagli nella descrizione completa.

Qui sotto tutti i moduli per la connettività e le altre caratteristiche incluse nella scheda del prodotto: dalle fotocamere (5+2 megapixel) al lettore di microSD per espandere lo storage. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale.

Nella confezione, oltre al tablet, sono inclusi il mouse wireless e la tastiera che trasformano il dispositivo in un vero e proprio laptop utile per lavorare, studiare e navigare anche in mobilità: tutto questo al prezzo totale di 245,65 euro. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita; se lo compri oggi, domani sarà nelle tue mani.