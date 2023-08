Mini proiettore portatile carino e geniale: su Amazon ti bastano 34 euro

Vuoi una soluzione compatta e potente per guardare film, giocare o condividere contenuti ovunque tu sia? Ecco che arriva Amazon con una sorpresa: questo Mini Proiettore Portatile disponibile in offerta su Amazon a soli 34,18 euro. Questo è il momento perfetto per ottenere un piccolo miracolo di tecnologia che ti farà vivere grandi esperienze visive.

Mini proiettore portatile in offerta: scopri le caratteristiche

Il mini proiettore ti offre una luminosità di 3000 lumen e un contrasto di 2000:1. Questi numeri si traducono in immagini vivide e nitide su uno schermo grande. Hai la flessibilità di regolare il rapporto di proiezione da 24 a 80 pollici, a seconda della distanza tra il proiettore e la superficie di proiezione, che può variare da 0,8 a 2,8 metri. Preparati a immergerti in un mondo di intrattenimento coinvolgente.

Questo proiettore portatile non è solo versatile ma anche altamente compatibile. Puoi connetterlo a diversi dispositivi come Lettore Schede SD, telecamera, PC, laptop, TV stick, console di gioco come XBOX, PS4 e PS5 tramite le porte USB, HDMI o AV. Inoltre, con l’aggiunta del ricevitore “Anycast” puoi facilmente collegare il Mini Proiettore a smartphone e tablet tramite Wi-Fi.

Il design del proiettore è un mix di eleganza e minimalismo. Con dimensioni di soli 136 x 88 x 57 mm e un peso di 252g, puoi portarlo ovunque desideri senza alcuna complicazione. L’altoparlante integrato da 2W ti offre un audio decente, ma se desideri un suono più potente e coinvolgente, puoi facilmente collegare casse esterne tramite la porta Audio 3.5mm.

Il mini proiettore può essere alimentato anche con una power bank tramite l’interfaccia microUSB. Questo significa che puoi goderti il tuo intrattenimento all’aperto senza la necessità di una presa elettrica. Con un consumo energetico ridotto, solamente 24W in modalità normale e ancora meno in modalità eco o standby, la lampada LED ha una durata stimata di circa 30.000 ore, il che significa più di 10 anni di utilizzo se lo usi per 2 ore al giorno.

Non perdere questa offerta incredibile: acquista il Mini Proiettore Portatile su Amazon a soli 34,18 euro e scopri una nuova dimensione di intrattenimento. Rendi ogni luogo la tua sala cinematografica personale o la piattaforma di gioco preferita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.