Mini Proiettore Smart a metà prezzo su Amazon: solo 59€

Attiva il Coupon 50% per acquistare il Mini Proiettore Smart a soli 59,50 euro, invece di 119 euro. In pratica lo stai pagando alla metà del suo prezzo originale. Davvero un’ottima occasione! Questo gioiellino è dotato di doppia tecnologia di connessione. Infatti, puoi connetterlo al WiFi di casa tua o del tuo ufficio e anche tramite Bluetooth ai tuoi dispositivi mobili come smartphone, tablet e computer. Grazie al suo design compatto e leggero lo porti sempre con te. Inclusa nella confezione trovi anche la pratica custodia da viaggio.

Mini Proiettore Smart: guarda in alta definizione qualsiasi cosa ovunque tu sia

Ti basta una superficie ampia e uno smartphone per vedere in alta definizione, come al cinema, i tuoi contenuti preferiti. Questo Mini Proiettore Smart offre una luminosità di 7000 lumen e una risoluzione di 720P con supporto a 1080P. Grazie all’altoparlante integrato non hai bisogno di altro se non di questo gioiellino e di un dispositivo per trasmettere immagini, video e molto altro ancora. Addirittura puoi anche collegare la tua Fire TV Stick per avere le tue piattaforme di streaming live e on demand a disposizione. Connetti i tuoi auricolari per un’esperienza ancora più immersiva.

Acquistalo subito a soli 59,50 euro attivando il Coupon 50% di Amazon. Visibile sulla pagina, ti permette di risparmiare la metà del prezzo ufficiale. Questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.