Mini proiettore con treppiede: l'affare per i mondiali

Quando mancano ormai pochi giorni all’inizio dei mondiali di calcio in Qatar, il modello più venduto su Amazon per la categoria mini proiettori (AKIYO O1) è protagonista di un’offerta che lo rende acquistabile al prezzo minimo storico. In più, è incluso il treppiede utile per posizionarlo ovunque, in ogni stanza e a qualunque angolazione, così come il cavo HDMI.

Mondiali in formato maxi con questo mini proiettore

Con 5.000 lumen di luminosità e un rapporto di contrasto pari a 3.000:1, è in grado di visualizzare immagini con diagonale fino a 180 pollici, a una distanza dal telo o dalla parete compresa tra 1 e 4 metri. Inoltre, è davvero piccolo: l’ingombro è pari a quello di un paio di lattine e il peso si attesta a 420 grammi, così da poter essere trasportato con facilità ovunque. Gli altoparlanti stereo sono integrati, ma è comunque possibile collegare un impianto esterno. Le porte di connessione sono HDMI, AV, USB e audio. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il mini proiettore di AKIYO (modello O1) con treppiede incluso al prezzo finale di soli 56,54 euro, il più basso di sempre su Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.