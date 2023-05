Mini Proiettore wireless a prezzo SHOCK su Amazon: offerta lampo

Se stai cercando un mini proiettore portatile di alta qualità, non perdere assolutamente questa incredibile offerta lampo su Amazon: il mini proiettore WiMiUS P61 con focus elettrico, WiFi 5G, Bluetooth 5.2 e supporto 1080P è in sconto a soli 124,99 euro invece di 185,99 euro. Affrettati perché l’offerta scade presto e ricordati di applicare il coupon che trovi in pagina per ottenere questo prezzo.

Mini Proiettore senza filo: ti stupirà, più del prezzo

Il mini proiettore WiMiUS P61 è il compagno ideale per il tuo intrattenimento domestico o all’aperto. Grazie al focus elettrico, puoi ottenere un’immagine nitida entro 0,1 secondi con il telecomando, senza dover ruotare manualmente l’anello di messa a fuoco. Puoi proiettare uno schermo di 100 pollici con una distanza di appena 2,5 metri, per goderti un’esperienza sul grande schermo anche in una piccola stanza.

L’apparecchio ha una risoluzione nativa di 720P e supporta il formato 1080P Full HD. La luminosità di 8000 lumen e un rapporto di contrasto di 12000:1 garantiscono un’eccezionale nitidezza dell’immagine e precisione del colore. Inoltre, ha una lente rivestita ad alta trasmittanza che migliora la qualità dell’immagine.

Il WiFi 5G ultraveloce ti permette di connetterti rapidamente con i tuoi dispositivi iOS e Android. Questo significa che hai la possibilità di trasmettere in wireless i tuoi contenuti preferiti da Netflix, YouTube, Prime Video e altre app. Inoltre, ha la più recente tecnologia Bluetooth 5.2 che lo rende compatibile con altoparlanti e auricolari senza filo.

In ogni caso, a proposito di audio, trovi anche due altoparlanti integrati ad alta potenza da 5 W che offrono un suono chiaro e potente. Le diverse porte di connessione come HDMI, USB, AV e TF card lo rendono compatibile con vari dispositivi come laptop, TV stick, console, smartphone e altro.

Infine, è sorprendente il design portatile con una maniglia per il trasporto. Scoprirai dimensioni ridotte e un peso leggero (circa 0,8 kg). Puoi metterlo in borsa e portarlo ovunque tu voglia. E non finisce qui: perché c’è anche una batteria ricaricabile integrata che dura fino a 4 ore, per non preoccuparti di trovare una presa di corrente.

Il mini proiettore WiMiUS P61 è un prodotto di alta qualità che ti offre un’esperienza visiva e sonora eccezionale. Approfitta ora dell’offerta lampo su Amazon e acquistalo a soli 124,99 euro invece di 185,99 euro. Applica il coupon sconto in pagina e non farti scappare l’occasione.

