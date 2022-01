Mini Proiettore Yuhear: 100 pollici a meno di 60 euro!

Senza dubbio la TV rappresenta il punto di riferimento per la visione dei contenuti multimediali. Ma anche avere a disposizione uno schermo da 100 pollici ha un certo fascino. Se poi questo è un Mini Proiettore Yuhear facilmente trasportabile e dal costo inferiore a 60 euro tutto incluso, allora diventa un’occasione semplicemente imperdibile.

Mini proiettore Yuhear: caratteristiche tecniche

Si tratta, infatti, di un dispositivo estremamente compatto fornito di borsa, semplice da trasportare insieme a tutti i suoi accessori. All’interno della confezione è inserito perfino lo schermo per la proiezione da 100 pollici, perfetto tanto a casa quanto all’aperto. Non manca naturalmente il telecomando dal quale gestire la riproduzione, il volume e l’immagine. Sono presenti, infatti, due speaker integrati capaci di offrire una buona esperienza audio anche in mancanza di altoparlanti separati. La risoluzione supporta fonti fino al Full HD per una qualità generale dell’immagine davvero ottima considerando il prezzo. Presente ovviamente la correzione trapezoidale che consente un posizionamento semplice e stabile.

Ottima la lampada fornita in dotazione che offre una capacità di circa 50.000 ore, quindi supporta la visione di oltre 20.000 film. Gli ingressi comprendono due porte HDMI, una porta VGA, un lettore di schede e una porta USB. Il lettore per schede TF, così come la porta USB, consentono di riprodurre i contenuti direttamente dalle periferiche di archiviazione. È sufficiente inserire una memory card o una pendrive e utilizzare il lettore multimediale integrato per godere di foto, video e musica. Nel complesso si tratta di un dispositivo senza enormi pretese naturalmente, ma eccellente sul piano del rapporto qualità/prezzo. Perfetto sia per l’utilizzo privato che per l’utilizzo professionale per le presentazioni, ad esempio. Un prodotto decisamente versatile e accessibile che mette a disposizione tutto il necessario senza alcuna spesa aggiuntiva.

Grazie ad un coupon del 50% attivabile dalla pagina prodotto, il Mini Proiettore Yuhear è disponibile su Amazon a soli 55,49 euro.