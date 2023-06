Mini router da viaggio in offerta: 29€ e internet sempre con te

Se viaggi spesso e hai bisogno di una soluzione pratica e sicura per connetterti a Internet ovunque ti trovi, non perdere questa offerta su Amazon.

Puoi acquistare il mini router da viaggio GL.iNET GL-MT300N-V2 a soli 29,99 euro invece di 35 euro, risparmiando il 14% sul prezzo originale.

Mini router da viaggio: come funziona e perché conviene

Il mini router da viaggio GL.iNET GL-MT300N-V2 è un dispositivo portatile e multifunzionale che ti permette di creare una rete Wi-Fi privata e protetta a partire da una rete pubblica (cablata o wireless). Puoi usarlo come hotspot mobile, come ripetitore bridge, come range extender o come client OpenVPN. Inoltre, supporta oltre 30 provider VPN preinstallati e ti consente di personalizzare il firmware con OpenWrt.

L’apparecchio ha una velocità wireless di 300 Mbps e una memoria RAM di 128 MB. È dotato di una porta USB per alimentarlo o per collegare dispositivi esterni, come chiavette o hard disk. Ha anche due porte Ethernet per connettere dispositivi cablati, come computer o console. Il design è compatto e leggero, pesa solo 39 grammi e si adatta facilmente alla tua borsa o alla tua tasca.

Il mini router è compatibile con tutti i dispositivi Wi-Fi, come smartphone, tablet, laptop e altri. Puoi gestirlo facilmente tramite l’interfaccia web o tramite l’app dedicata. Inoltre, puoi accedere a contenuti bloccati geograficamente grazie alla funzione Tor integrata.

Acquista adesso il mini router da viaggio a soli 29,99 euro: un’offerta limitatissima valida solo per poco e fino ad esaurimento scorte. Approfittane prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.