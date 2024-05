Mini scanner digitale per negativi e diapositive in DOPPIO SCONTO

Approfitta del doppio sconto su Amazon e acquista a prezzo vantaggioso il mini scanner digitale per negativi e diapositive di DigitConvert. Avrai così la possibilità di digitalizzare i vecchi ricordi, mettendoli al sicuro dall’usura del tempo e rendendoli facili da vedere su qualsiasi dispositivo oppure da condividere. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Salva i tuoi ricordi con il mini scanner digitale

La compatibilità è garantita con tutti i formati più diffusi: 35 mm, 126, 110, Super 8 e 8 mm, potendo contare sui diversi adattatori inclusi. Inoltre, il software di interpolazione integrato aumenta la qualità fino a 22 megapixel. Non manca nemmeno uno slot per schede SD fino a 32 GB, sulle quali salvare i file da riversare poi su computer o da archiviare in un disco fisso esterno. Insomma, se in qualche scatolone conservi ancora le fotografie di quando eri solito stamparle, i negativi o le diapositive che proiettavi in compagnia di amici e parenti, è l’offerta che fa per te. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di 74,99 euro, grazie al doppio sconto proposto oggi su Amazon, il mini scanner digitale per negativi e diapositive di DigitConvert è un ottimo affare. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, tagliando così ulteriormente un prezzo già ridotto rispetto al listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile la promozione.

Se lo ordini subito puoi contare anche sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita a domicilio, con la consegna assicurata già entro domani, gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.