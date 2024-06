ASUS Vivobook (i5, 16GB RAM, 1TB SSD) con 200 euro di sconto Amazon: anche a rate

Ottima offerta su Amazon per ASUS Vivobook: un elegante e potente notebook con Windows 11 dotato di processore Intel Core i5, 16GB di RAM e SSD da 1TB. Oggi con 200 euro di sconto può essere tuo a 599, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate tramite Cofidis a tasso zero.

ASUS Vivobook 15: la scheda tecnica

ASUS Vivobook 15 è un notebook capace di combinare prestazioni elevate e un’esperienza visiva eccezionale grazie al display FHD NanoEdge con cornici sottili, diagonale da 15,6 pollici, ampio angolo di visione e certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu.

La cerniera lay-flat a 180° ne semplifica la condivisione con chi ti circonda, mentre la retroilluminazione della tastiera è perfetta per lavorare in ambienti poco illuminati.

Parlando di dati più tecnico, il Vivobook 15 è equipaggiato con un potente processore Intel Core di dodicesima generazione i5-1235U e una scheda grafica Intel Iris Xe affiancati da 16GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB per gestire facilmente qualsiasi attività quotidiana.

Con la tecnologia ASUS Intelligent Performance avrai un design design termico ultra-efficiente e una soluzione per il risparmio energetico, che migliora in modo intelligente le prestazioni della CPU e la stabilità complessiva del sistema: anche grazie a questo la batteria dura a lungo, con un funzionamento silenzioso e un laptop fresco anche con uso intenso.

Un dispositivo pensato per chi cerca un notebook dal design funzionale e distintivo, adatto sia per le attività di lavoro quotidiane che per l’intrattenimento: acquistalo adesso a 599 euro invece di 799 e pagalo a rate tramite Cofidis.