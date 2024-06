Monitor da gaming ASUS (27" QHD, OLED, 240Hz, 0,03ms) con 300 euro di sconto

Questo è un monitor da gaming che ti farà fare un vero e proprio salto di qualità nella tua esperienza di gioco: stiamo parlando di un modello ASUS da 27 pollici con fantastico pannello OLED, risoluzione QHD (1440p), frequenza di aggiornamento a 240Hz e tempi di risposta a 0,03ms, che può essere tuo su Amazon con 300 euro di sconto, spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate.

Monitor ASUS PG27AQDM OLED: le caratteristiche

Non parliamo quindi di un monitor come tutti gli altri, ma di un vero e proprio top di gamma pensato per giocare al meglio delle prestazioni. Il display OLED QHD ti offre una risoluzione 2560 x 1440 pixel, con una pazzesca frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempi di risposta di soli 0,03 che lo rendono un must per qualsiasi appassionato.

Il dissipatore di calore personalizzato altamente efficiente, combinato con un’ottimizzazione intelligente della tensione, aiuta a gestire il surriscaldamento in modo efficace e riduce al minimo il rischio di burn-in, tipico dei display OLED. D’altro canto, proprio questa tecnologia ti permette di avere un’elevata luminosità di picco percettiva di 1000 nit, quando l’HDR è attivato, su una porzione del 3% dello schermo.

Insieme alla gamma DCI-P3 al 99% e una differenza di colore Delta E inferiore a 2, questo assicura prestazioni HDR sorprendenti, rendendo i colori vividi e realistici. L’impostazione opzionale della luminosità uniforme garantisce che i livelli di luminanza rimangano costanti su tutto lo schermo.

Il monitor dispone di due porte HDMI 2.0 e supporta VRR (Variable Refresh Rate) su console Xbox Series X e Series S, nonché VRR per giochi PlayStation 5 che includono una modalità framerate sbloccata, dandoti la compatibilità totale con le console da gioco di ultima generazione.

Una scelta eccezionale, un best buy assoluto per chi cerca prestazioni di gioco ad alto livello: approfitta dello sconto Amazon e risparmia subito ben 300 euro.