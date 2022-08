Mini stampante per etichette: pratica ed economica, solo 29€

La mini stampante per etichette Phomemo D30 è un oggetto piccolo e leggero che ti permette di stampare ciò che hai bisogno praticamente ovunque. Su Amazon, grazie al coupon da applicare che trovi proprio sotto al prezzo di acquisto, la paghi soltanto 29 euro. Se sei un abbonato Prime, hai la spedizione gratuita ed immediata: la ricevi a casa già domani.

Una mini stampante per etichette: la soluzione utile per casa e ufficio

Realizzata in plastica ABS di alta qualità, questa mini stampante per etichette è più leggera di uno smartphone e ti permette di stampare facilmente delle etichette da utilizzare per ciò di cui hai bisogno: album, libri, cassetti, contenitori, cassette della posta e quant’altro ancora.

In combinazione con la potente app “Print Master” puoi collegarla a dispositivi Android e iOS tramite bluetooth aggiungendo tutte le personalizzazioni che vuoi per stampare poi delle etichette bianche, colorate, trasparenti e come preferisci, grazie all’ampia varietà di nastri tra cui scegliere. La carta D30 è impermeabile e resistente all’usura anche per lunghi periodi di tempo.

Adatta sia a casa che in ufficio, questa piccola stampante è un gioiellino che potrà rivelarsi sicuramente utile in molte occasioni: con la batteria integrata da 1200mAh la usi per un lungo periodo di tempo con una sola ricarica. Ricordati quindi di applicare il coupon che trovi proprio sotto al prezzo di acquisto e portatela a casa a soli 29 euro.

