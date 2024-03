Mini stampante fotografica+10 rotoli: DOPPIO SCONTO (18€)

Al prezzo finale di soli 18,99 euro, grazie al doppio sconto disponibile oggi su Amazon, la mini stampante fotografica di ChefyUper è un’occasione da cogliere al volo, anche per fare un regalo. Semplice da utilizzare, è estremamente compatta (solo 8,2×8,2×4,5 centimetri). Sono inclusi 10 rotoli di carta termica e altri extra. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Il doppio sconto sulla mini stampante fotografica

Non utilizza inchiostri e può tornare utile non solo per le immagini, ma anche per produrre etichette, per prendere appunti e per creare promemoria. Per l’utilizzo è sufficiente scaricare sullo smartphone o sul tablet l’applicazione gratuita Tiny Print (per Android e iOS) e attivare il Bluetooth per la sincronizzazione wireless. La batteria da 1.200 mAh in dotazione assicura un’autonomia elevata. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Grazie al doppio sconto proposto oggi su Amazon è possibile acquistare la mini stampante fotografica di ChefyUper al prezzo finale di soli 18,99 euro, il minimo storico da quando l’articolo è in vendita nel catalogo dell’e-commerce. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando l’offerta rimarrà accessibile: il consiglio per gli interessati è non lasciarsi sfuggire l’occasione prima di un sold out molto probabile.

Come già anticipato, sono inclusi 10 rotoli di carta termica (di due tipi diversi, così da poter soddisfare tutte le esigenze) oltre ad accessori come il cavo di ricarica e 5 penne colorate. Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani.