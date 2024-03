Mini stampante fotografica a SOLI 19€ (coupon Amazon)

Non devi far altro che attivare il coupon su Amazon per ottenere uno sconto del 50% e tagliare a metà il prezzo della mini stampante fotografica di Bisofice. In questo modo, la potrai acquistare a soli 19 euro, una spesa davvero contenuta. Non necessita di inchiostro, grazie all’utilizzo di un sistema avanzato di stampa termica, semplice e conveniente.

Attiva il coupon, taglia il prezzo della mini stampante fotografica

Si connette allo smartphone, al tablet o al computer tramite Bluetooth (o in alternativa cavo USB), è compatibile con Android, iOS, Windows e macOS. Stampa con una risoluzione di 200 dpi per immagini di qualità elevata. La larghezza della carta è 57 millimetri. Può tornare utile non solo per le foto, ma anche per creare ricevute, promemoria, note, etichette, adesivi, ecc. Inoltre, è dotata di una tecnologia OCR per il riconoscimento del testo. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

La batteria al litio integrata ha una capacità di 1.000 mAh, sufficiente per stampare fino a quattro rotoli prima di dover eseguire una ricarica. Al prezzo finale di soli 19 euro, la mini stampante fotografica di Bisofice è quasi regalata. Tutto ciò che devi fare per approfittarne, sbloccando lo sconto del 50%, è attivare il coupon dedicato. Non serve altro.

Amazon si occupa direttamente della spedizione dell’articolo, garantendo la consegna gratuita a domicilio già entro domani. Vale a dire che, se effettui subito l’ordine, in 24 ore sarà a casa tua, senza spese aggiuntive se hai un abbonamento Prime. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora.