Mini stampante fotografica con Bluetooth a soli 22€

Perfetta da tenere sulla scrivania, nello zaino o in borsa, questa mini stampante fotografica in sconto su Amazon a soli 22 euro è un affare. Comprala approfittando dell’offerta di oggi, dai libero sfogo alla tua creatività o regalala a qualcuno che di certo ne rimarrà entusiasta.

L’offerta sulla mini stampante fotografica

È dotata di connettività Bluetooth (la compatibilità è garantita con Android e iOS) per il collegamento wireless con lo smartphone e impiega una tecnologia di stampa termica senza inchiostro in bianco e nero, più comoda ed ecologica. Il suo design è davvero compatto: solo 8x8x3,5 centimetri. Per cosa può tornare utile? Ecco alcuni esempi: fotografie, appunti e promemoria, adesivi, liste della spesa, elenchi di cose da fare, etichette e molto altro ancora. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Una perfetta idea regalo in offerta oggi a soli 22 euro: lo sconto è applicato in automatico da Amazon. Nella confezione, oltre alla mini stampante fotografica, sono inclusi ben otto rotoli di diversi colori, cinque carte autoadesive, un cavo USB-C per la ricarica della batteria interna da 1.000 mAh (autonomia fino a quattro ore), il manuale di istruzioni e cinque pennarelli.

Chi ha un abbonamento Prime ed effettua subito l’ordine può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un solo giorno. Un’ottima idea regalo che, nelle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce, ha ottenuto voti e pareri molto positivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.