Mini stampante termica SENZA inchiostro: testo, foto, tanto altro (27€)

Porta avanti la tua creatività e stampa qualunque cosa ti venga in mente con questa mini stampante termica. Foto, QR code, note e testo con un solo movimento del dito e senza consumare inchiostro visto che non ne ha bisogno. Ricaricabile e dalle dimensioni compatte per averla sempre con te.

Collegati ora su Amazon dove la trovi in sconto

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Stampante termica da usare come vuoi: semplice, comoda, veloce

Avere a portata di mano un dispositivo come questo torna utile, soprattutto se sei una di quelle persone che intasa le note del telefono con qualunque cosa. Per una volta, allora, hai la possibilità di stampare le tue idee e i tuoi pensieri nel giro di un tap sullo smartphone ma non ti limitare perché puoi dare anche vita a QR code, dediche e fotografie.

La stampante termica che ti sto suggerendo funziona con la stessa tecnologia degli scontri e quindi grazie a una cartuccia speciale che non richiede alcun tipo di inchiostro. Va da sé che puoi ottenere solo varie tonalità di bianco e nero, ma questo non è affatto un limite se ci pensi.

Collegala al Bluetooth del tuo smartphone o computer grazie alle varie applicazioni dedicate e manda in stampa qualunque cosa tu abbai bisogno. Nel giro di secondi, letteralmente, hai il tuo risultato tra le mani.

La stampante ha una batteria integrata e si ricarica con un semplice cavo.

Cosa aspetti?

