Mini tastiera Bluetooth retroilluminata a soli 19,99€

Smart TV, TV Box Android e Mini PC utilizzati come media server sono spesso scomodi da gestire soprattutto quando si devono digitare comandi da tastiera dal divano di casa. Ecco perché diventa essenziale avere una tastiera wireless, preferibilmente di piccole dimensioni, da poter usare ovunque voi siate e in tutta comodità. Oggi Amazon propone un modello con eccellenti caratteristiche al prezzo super scontato offerta di 19,99 euro.

Tastiera Rii Mini X8: caratteristiche principali

Stiamo parlando della mini tastiera Rii Mini X8 che presenta un layout in italiano e una retroilluminazione RGB personalizzabile con 7 colori singoli fissi o con la modalità arcobaleno. Realizzata con ottimi materiali antiurto e antiscivolo, questa tastiera ha un’impugnatura ergonomica che garantisce una certa sicurezza da cadute accidentali.

La mini tastiera Rii Mini X8, al centro, ha un comodissimo touchpad multi-touch con sensibilità regolabile per adattarsi al meglio alla dimensione dello schermo e usare il device come il trackpad di un laptop. Al lato di questo è presente anche una particolare rotellina scroll-wheel per lo scorrimento rapido delle pagine web e dei menù. Non mancano poi i tasti multimediali per media player e tasti speciali dedicati per le applicazioni (Browser, Ricerca, Home e altri).

Il dispositivo è dotato di batteria al litio rimovibile e ricaribabile con cavo USB incluso in dotazione. Il ricevitore USB Wireless, invece, è incluso e riponibile a scomparsa in uno scompartimento della tastiera.

Con una compatibilità massima con Smart TV, TV Box, Mini PC, Computer, PlayStation, Xbox e Mac, potete acquistare questa mini tastiera su Amazon con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino.