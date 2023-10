Mini tastiera Logitech retroilluminata in SCONTO su Amazon (-36%)

Se hai bisogno di una tastiera compatta e potente, allora sei fortunato perché Amazon offre attualmente la mini tastiera Logitech MX Keys a un incredibile sconto del 36%.

Ora puoi portare a casa questa tastiera di alta qualità a soli 81,99 euro invece di 129. Questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire, soprattutto se cerchi un modo per migliorare la tua produttività e l’esperienza di digitazione.

Mini tastiera Logitech in offerta: scopri le sue funzionalità

La Logitech MX Keys è progettata per offrirti la migliore esperienza di digitazione possibile. I tasti sono leggermente concavi e si adattano alla forma delle tue dita, il che significa che puoi digitare in modo più confortevole e preciso. Inoltre, è dotata di tasti intelligenti che semplificano la tua vita. Puoi utilizzare la dettatura vocale, attivare il microfono per mute/unmute e persino inserire emoji con facilità.

Questa tastiera ha un layout progettato per garantire la massima precisione. Anche se è compatta, la Logitech MX Keys Mini offre un’esperienza di digitazione senza sforzo. È lo strumento ideale per chi è in movimento e ha bisogno di una tastiera ergonomica e portatile.

La retroilluminazione di questa tastiera è davvero intelligente. Si accende quando le tue dita si avvicinano ai tasti, garantendo che tu possa digitare anche al buio. Inoltre, l’intensità della retroilluminazione si adatta automaticamente alle condizioni di luce circostanti.

Con la tastiera Logitech MX Keys Mini puoi connetterti a un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy. Questo significa che puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro senza problemi. È perfetto se lavori con più computer o dispositivi.

Non dovrai preoccuparti di sostituire le batterie. La MX Keys Mini è ricaricabile tramite USB-C, e una carica completa dura fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva o fino a 5 mesi senza retroilluminazione. Questo significa che è pronta per l’uso quando ne hai bisogno.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon. Acquista la mini tastiera Logitech MX Keys Mini ora e migliora la tua esperienza di digitazione e produttività. Questa è un’opportunità unica per portare a casa una delle migliori tastiere sul mercato a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.