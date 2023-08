Mini telecamera 4K che tiene casa SICURA, dimensioni scandalo

Non lasciare che la sicurezza sia un’opzione ma rendila una priorità, con la Mini Telecamera 4K tieni sempre sotto controllo quello che ti è più caro.

La trovi su Amazon con un’offerta irripetibile: spunta subito il coupon ed ecco che il prezzo scende ad appena 32,49€. Non aspettare un secondo di più e approfittane subito per non perdere questa promozione imperdibile.

Ricordati con un abbonamento Amazon Prime hai sempre spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Proteggi la tua casa con la mini telecamera 4K

La sicurezza della tua casa e dei tuoi cari è fondamentale, ti stai quindi informando su come muoverti in questa direzione. Se i sistemi dall’allarme da una parte tengono fuori i malintenzionati, non si può dire che possono controllare quello che accade dentro le mura domestiche. Ecco perché la Mini Telecamera è perfetta per avere sempre sott’occhio la salute e la sicurezza della tua famiglia.

Grazie al suo design super compatto puoi posizionarla ovunque desideri senza destare sospetti, permettendoti di monitorare attentamente ciò che accade intorno a te senza essere notato. Puoi attaccarla al muro grazie al suo piede o nasconderla dietro a libri e le piante.

Per quanto riguarda all’alimentazione puoi scegliere tra due opzioni: continua tramite cavo oppure con autonomia di circa 6 ore con una singola carica. Quest’ultima è molto utile se vuoi tenere una telecamera di sicurezza nella tua auto.

Con il sensore di movimento integrato, la telecamera avvia automaticamente la registrazione ogni volta che rileva un movimento nella sua area di copertura e ti invia un messaggio. Registra comodamente tutto su una scheda SD o sul tuo smartphone attraverso l’applicazione dedicata che ti permette di controllare ogni momento in tempo reale. Anche di notte non avrai problemi a tenere tutto sotto controllo grazie alla visione notturna.

Acquista subito su Amazon la Mini Telecamera grazie all’imperdibile offerta che ti permette di riceverla a casa a soli 32,49€. Mi raccomando spunta il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.