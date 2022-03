Mini telecamera WiFi con rilevamento facciale al suo minimo storico

La Mini telecamera Wifi che ti proponiamo oggi è l’ideale se sei alla ricerca di una soluzione pratica ed economica. Ancora per poche ore, a soli 21€ puoi portarti a casa la piccola Kami Mini, caratterizzata da un design robusto e compatto, che rende molto agevole il posizionamento in ogni angolo della casa.

Con uno sconto superiore al 58% rispetto al prezzo di listino, si tratta di un’affare irrinunciabile: venduta e spedita da Amazon, sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei un abbonato ai servizi Prime.

Kami Mini: le caratteristiche di questa telecamera WiFi

Nonostante le ridotte dimensioni, Kami Mini è una telecamera WiFi davvero completa di ogni funzionalità per la tua sicurezza. Tra queste spicca l’innovativo rilevamento facciale, che cattura tutti i volti umani rilevati all’interno dell’area monitorata. Una tecnologia che funziona in combo con il rilevamento sonoro, per una sicurezza totale della tua casa.

Grazie all’applicazione YI Home installabile su smartphone riceverai tutte le notifiche di tuo interesse e potrai regolarne le funzioni direttamente da cellulare. La telecamera trasmette dal vivo a 1080p e 20fps con grandangolo da 110 gradi e zoom digitale 4x. La visione notturna disattiva la luce di stato, in modo da non risultare invasiva durante il sonno.

Hai la possibilità di archiviare su Cloud tutti i filmati registrati dalla telecamera fino ad un massimo di 30 giorni iscrivendoti ad uno dei piani di abbonamento disponibili: in alternativa, puoi salvare il tutto anche mediante scheda microSD.

Con la funzione time-laps puoi infine comprimere fino a 6 ore di registrazione continua in brevi video di 5-30 secondi, per dare un’occhiata veloce a cosa è successo in quel determinato periodo di tempo. Compatibile con Android, iOS, Windows e Mac, la confezione include una telecamera, un cavo micro USB, un alimentatore da parete e il manuale delle istruzioni.

Ancora per pochissime ore, può essere tua al prezzo eccezionale di soli 21€, al suo minimo storico su Amazon. Un’affare economico ma sicuramente efficace per la tua sicurezza.

