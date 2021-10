È in grado di assicurare l'alimentazione continua di dispositivi come modem, router, telecamere di sorveglianza, fax ecc. anche in caso di blackout della rete elettrica: il Mini UPS di Shanqiu, in grado di fungere sia da piccolo gruppo di continuità sia come powerbank da 10.000 mAh per la ricarica grazie alla porta USB integrata, in questo momento è proposto in offerta lampo su Amazon.

Un piccolo gruppo di continuità in sconto su Amazon

Due le tipologie di input previste: DC con adattatore e USB. Quattro invece le uscite: DC da 5 V, 9 V e 12 V oltre a USB 5 V. Il peso è di 350 grammi, le dimensioni pari a 14,7×8,5×6,7 centimetri. Non mancano protezioni da cortocircuito, da fluttuazioni di tensione, da sovraccarico, da scarica eccessiva e da temperatura. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi puoi far tuo il Mini UPS-powerbank di Shanqiu al prezzo di soli 42,49 eurpo invece di 49,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.