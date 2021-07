Mini ventilatore: lo attacchi alla scrivania e CIAO CIAO caldo

Un mini ventilatore da tavolo è un toccasana in queste giornate di caldo. In promozione su Amazon a soli €16,99, se lo acquisti ti svolta la vita e rende le ore al computer più piacevoli.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Come stare freschi con una spesa minima: mini ventilatore

Non avere un condizionatore in casa può diventare scomodo, soprattutto quando devi passare diverse ore seduto alla scrivania senza poter giovare di un bel bagno a mare. Acquistare un mini ventilatore da tavolo non ti teletrasporta in riva alla spiaggia ma ti aiuta a sopportare l'afa più terribile.

Con delle dimensioni estremamente ridotte, questo prodotto è dotato di una pinza e quindi lo puoi attaccare sul bordo di un tavolo o semplicemente poggiarlo vicino al computer. In tutti e due i casi, la stabilità è assicurata quindi non devi preoccuparti che possa cadere. La sua testa è capace di ruotare di 720 gradi. In questo modo puoi orientare l'aria dove meglio credi. Inoltre ha quattro velocità regolabili che non creano mai quel fastidioso rumore.

Per quanto riguarda la sua autonomia, invece, questo ha integrato una batteria ricaricabile da 4000 mAh. In base alla velocità che imposti l'autonomia può variare da 3 a 11 ore. Se poi hai bisogno di ricaricarla, il cavo USB ti consente di collegarlo a una powerbank, al computer stesso a un caricatore con presa USB annessa.

Puoi acquistare il mini ventilatore da tavolo su Amazon soli €16,99. Attiva il coupon per risparmiare sull'acquisto. Inoltre si tratta di un prodotto prime e quindi se lo ordini oggi lo ricevi appena 48 ore a casa. Se invece non sei abbonato, scegliendo una consegna nei punti di ritiro ottieni la spedizione gratuita.