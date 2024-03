MINIMO STORICO per gli auricolari OPPO Enco Buds2 Pro

Lo sconto di 20 euro su Amazon porta su OPPO Enco Buds2 Pro porta gli auricolari wireless al loro prezzo minimo storico. Tra i punti di forza vale la pena citare una qualità audio senza compromessi, grazie all’ampio driver dinamico in titanio da 12,4 mm integrato e all’equalizzazione Sound Master.

Auricolari wireless: l’affare OPPO Enco Buds2 Pro

Ci sono i controlli touch per interagire con musica, podcast e telefonate senza toccare lo smartphone, la cancellazione del rumore durante le chiamate che fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, il design ergonomico e l’autonomia fino a 38 ore grazie alla custodia di ricarica, senza dimenticare la certificazione IP55 che ne assicura la resistenza anche sotto la pioggia e al sudore durante l’attività fisica. La connettività è gestita tramite Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza. Insomma, non manca nulla, come testimoniano anche le migliaia di recensioni positive lasciate sull’e-commerce da chi li ha già messi alla prova. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 Pro, nella colorazione Granite White, sono in sconto al prezzo minimo storico di 29,99 euro. Lo sconto di 20 euro sul listino ufficiale è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, senza intermediari, assicurando inoltre la consegna gratuita in un solo giorno agli abbonati Prime. Cosa significa? Vale a dire che con un ordine effettuato oggi l’articolo arriverà direttamente a casa (o in un Locker a scelta) già entro domani, senza spese extra.