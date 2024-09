MINIMO STORICO per il bundle DJI Osmo Action 4 Combo

DJI Osmo Action 4 è una action cam che non ha certo bisogno di presentazioni: acquistala approfittando del forte sconto di Amazon sul bundle Combo che include tutti gli accessori essenziali a sfruttarne le enormi potenzialità. In questo momento si trova al prezzo minimo storico.

DJI Osmo Action 4 Combo in super offerta su Amazon

È impermeabile, integra un sensore da 1/1.3″ capace di effettuare registrazioni a risoluzione 4K a 120 fps con una qualità impeccabile anche nelle situazioni di scarsa illuminazione (10 bit e D-Log M). Resiste alle temperature estreme ed è sempre pronta a entrare in azione, catturando immagini e filmati anche subacquei con una definizione che non teme confronti nel settore, facendo leva anche su un sistema avanzato per la stabilizzazione. La batteria interna da da 1.770 mAh garantisce un’autonomia elevata. Vuoi sapere di più? Fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione.

L’immagine qui sopra mostra tutto quanto incluso nella confezione, oltre alla action cam. Tra le altre cose, ci sono la vite di montaggio, il telaio di protezione, un cavo da USB-C a USB-C con PD, la base adesiva ricurva, il supporto a sgancio rapido e una batteria extra per non fermarsi mai. Approfitta dello sconto del 15% e mettila subito nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

In questo momento puoi acquistare il bundle DJI Osmo Action 4 Combo al prezzo finale di 269 euro, il minimo storico da quando è in vendita. La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, entro domani arriverà a casa tua con la spedizione gratuita a carico della rete logistica di Amazon.