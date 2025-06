MINIMO STORICO per le cuffie wireless over-ear Space Q45

Perfette per chi viaggia spesso o lavora in ambienti rumorosi, le soundcore Space Q45 offrono una cancellazione adattiva del rumore di ultima generazione, capace di eliminare fino al 98% dei suoni indesiderati. Le cuffie wireless over-ear sono anche in offerta a tempo su Amazon. Dai motori degli aerei ai disturbi più fastidiosi, ogni fonte sonora indesiderata è estromessa automaticamente in base all’ambiente circostante. L”intensità può essere personalizzata tramite app, scegliendo tra cinque modalità per creare uno spazio sonoro su misura.

soundcore Space Q45 in offerta a tempo su Amazon

Oltre alla qualità audio Hi-Res con supporto al codec LDAC, garantiscono un’autonomia straordinaria: fino a 50 ore di durata con cancellazione attiva e addirittura fino a 65 ore in modalità standard. Bastano solo 5 minuti di ricarica per ottenere 4 ore di ascolto. Integrano al loro interno driver da 40 mm con diaframma in seta e ceramica, assicurando la riproduzione di bassi profondi e alti cristallini, mentre il design ergonomico e leggero permette un comfort duraturo. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Scegli la colorazione che preferisci tra Blu, Nero e Bianco, la spesa finale non cambia. Grazie all’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando) puoi acquistare le cuffie wireless over-ear soundcore Space Q45 al prezzo finale di 94,99 euro invece di 149,99 euro come da listino ufficiale, con uno sconto del 37%.

Sono vendute dallo store ufficiale italiano di Anker, il produttore che controlla il marchio, mentre la spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis prevista in un solo giorno, direttamente a domicilio o presso un punto di ritiro a tua scelta.