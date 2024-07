MINIMO STORICO per la fotocamera istantanea Fujifilm SQ6

Amazon ha appena portato Fujifilm Instax Square SQ6 al suo prezzo minimo storico, la fotocamera istantanea perfetta per catturare i momenti più importanti della tua vita e trasformarli in ricordi, dando libero spazio alla creatività. Approfitta dello sconto di 40 euro, mettila nel carrello e la riceverai entro domani senza spese di spedizione.

L’offerta di Amazon per la Fujifilm Instax Square SQ6

Nella confezione sono inclusi tre filtri colorati da applicare sul flash e una tracolla utile per portarla sempre con sé comodamente. La regolazione dell’esposizione è automatica mediante misurazione della luminosità ambientale, ci sono la modalità Selfie per gli autoritratti e la funzione Macro per gli scanti da distanza ravvicinata, senza dimenticare quella Landscape per i panorami. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli e le sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece le pellicole, impiega quelle nel formato 62×62 mm (trovi anche queste in sconto sull’e-commerce).

Oggi puoi risparmiare 40 euro (-28%) grazie allo sconto proposto da Amazon, che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Il rating assegnato da oltre 6.600 recensioni è quasi un perfect score: 4,7 stelle su 5.

Il forte sconto è applicato in automatico (non servono coupon da attivare né codici da inserire) e ti permette di acquistare Fujifilm Instax Square SQ6 al prezzo minimo storico di 99 euro invece di 139 euro come da listino. Il risparmio è davvero notevole, mai così conveniente in passato. La colorazione è Graphite Grey, quella visibile nelle immagini qui allegate. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.