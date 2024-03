MINIMO STORICO per Google Pixel 7a: sconto 110 euro

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 110 euro sul listino che, in questo momento, porta Pixel 7a al suo prezzo minimo storico. È l’occasione migliore di oggi per chi cerca uno smartphone completo di tutto e dalle dimensioni compatte. Il sistema operativo è Android nella sua versione stock e tra i punti di forza segnaliamo la possibilità di contare su cinque anni di aggiornamenti garantiti da Google. Scegli la colorazione che preferisci tra Grigio antracite, Celeste e Bianco ghiaccio.

Pixel 7a in offerta al suo prezzo minimo storico

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display OLED da 6,1 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, processore Tensor G2 con coprocessore Titan M2 di sicurezza, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamere posteriori da 64 e 13 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività senza fili, supporto Dual SIM, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo e batteria da 4.385 mAh con ricarica rapida e wireless. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Grazie allo sconto di 110 euro applicato in automatico da Amazon, oggi lo smartphone Google Pixel 7a crolla al suo prezzo minimo storico di 399 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: tutto ciò che devi fare per approfittarne è metterlo nel carrello. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

Come scritto in apertura, puoi scegliere fra tre colorazioni quella che più si adatta al tuo stile: Grigio antracite, Celeste oppure Bianco ghiaccio, la spesa non cambia. In tutti i casi, Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno.