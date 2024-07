MINIMO STORICO per HP Pavilion Plus 14 (Ryzen 7, 16GB/1TB)

Oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon, HP Pavilion Plus 14 (modello 14-ey0000sl) è la scelta consigliata se stai cercando un laptop adatto alla produttività. Grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento lo puoi mettere sulla scrivania approfittando dello sconto di 250 euro applicato automaticamente dall’e-commerce.

HP Pavilion Plus 14: le specifiche del laptop

Qui sotto le specifiche tecniche più importanti, adatte a supportare anche i carichi di lavoro più pesanti come l’editing dei contenuti multimediali. Per tutti gli altri dettagli visita la pagina dedicata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

Display da 14 pollici con pannello OLED a 120 Hz e risoluzione 2,8K;

processore AMD Ryzen 7-7840U con scheda grafica AMD Radeon 780M;

16 GB di RAM 16GB LPDDR5x e SSD PCIe NVMe da 1 TB;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

altoparlanti stereo B&O con DTS:X Ultra

tastiera retroilluminata, touchpad con supporto multi-touch;

webcam Wide Vision con microfoni integrati;

batteria con autonomia superiore a 12 ore.

HP Pavilion Plus 14, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Natural Silver, in questo momento è al prezzo minimo storico di 849 euro invece di 1.099 euro come da listino ufficiale del produttore. Lo sconto di 250 euro è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali da attivare.

Puoi contare sulla massima affidabilità per quanto riguarda vendita e spedizione, gestite entrambe da Amazon, senza intermediari. Se lo ordini subito, il laptop arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro: se ti interessa, ti consigliamo di metterlo nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.