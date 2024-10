MINIMO STORICO (-90€) per l'iPad da 10,9 pollici

È il momento giusto per acquistare il tuo nuovo iPad: su Amazon trovi quello da 10,9 pollici al suo prezzo minimo storico, nella versione dotata di connettività Wi-Fi e 64 GB di spazio per lo storage. Oggi l’e-commerce lo propone con uno sconto di 90 euro rispetto al listino ufficiale. Si basa sul sistema operativo iPadOS con supporto garantito per tutte le funzionalità di ultima generazione e per il pennino Apple Pencil.

iPad da 10,9 pollici in forte sconto su Amazon

L’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina da 10,9 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel, perfetto in ogni ambito, mentre la potenza di calcolo è affidata al processore A14 Bionic con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Ci sono anche 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, le fotocamere posteriore e anteriore da 12 megapixel, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, il sistema di microlocaliz­zazione iBeacon, gli altoparlanti stereo, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore Touch ID, il supporto a Siri e ad Apple Pay, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata. Per tutte le altre informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello. Approfitta dello sconto di 90 euro che porta l’iPad al suo prezzo minimo storico di 349 euro (invece di 439 euro come da listino ufficiale), nella configurazione appena descritta. La colorazione è Blu.

Lo puoi ricevere a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita se lo ordini subito. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza intermediari per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato sull’e-commerce da migliaia di recensioni sfiora il perfect score: 4,8/5.