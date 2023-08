Lenovo IdeaPad Flex 5 al minimo storico su Amazon

Bello da vedere, pratico e incredibilmente versatile da utilizzare: Lenovo IdeaPad Flex 5 è un notebook convertibile con sistema operativo Windows 11 Home e dotato di un comparto hardware che lo rende perfetto per lo studio (in vista del Back to School) così come per la produttività. Oggi è proposto in sconto su Amazon con un’offerta che lo porta al suo prezzo minimo storico.

L’offerta sul notebook convertibile di Lenovo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD touchscreen da 14 pollici con pannello IPS, processore AMD Ryzen 5 5500U con chip AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, lettore di impronte digitali, porte USB Type-A e USB-C, uscita video HDMI e batteria con autonomia elevata. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Tra i punti di forza, come già scritto, va citato il design, che permette di utilizzarlo in diverse modalità, semplicemente ruotando lo schermo per trasformarlo all’occorrenza in un tablet o in un dispositivo per le presentazioni. Per saperne di più, consultare i dettagli riportati nella descrizione completa.

In questo momento, la promozione in corso permette di acquistare Lenovo IdeaPad Flex 5 nella colorazione Stone Blue visibile in queste immagini al prezzo finale di soli 649 euro, grazie allo sconto proposto oggi dall’e-commerce. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque si può star tranquilli per quanto riguarda trasporto, garanzia e assistenza. Può essere comprato con la Carta del docente.

La disponibilità è immediata con la consegna a domicilio gratuita in un paio di giorni al massimo. Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, il notebook arriverà direttamente a casa entro 48 ore,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.