MINIMO STORICO: Metroid Dread per Nintendo Switch al prezzo più basso di sempre

Sei pronto a vivere un’avventura mozzafiato sulla tua Nintendo Switch? Il nuovissimo Metroid Dread è appena crollato al prezzo più basso di sempre su Amazon. Stiamo parlando di soli 26,37€ al posto dei classici 48,04€ per uno dei platform migliori per la console ibrida di Nintendo!

Metroid Dread: tutte le caratteristiche

La narrativa avvincente di Metroid Dread si dispiega immediatamente dopo gli eventi di Metroid Fusion. La leggendaria protagonista Samus Aran è stata inviata sul pianeta ZDR per investigare sulla misteriosa scomparsa degli E.M.M.I., un gruppo di robot esploratori inviato dalla Federazione Galattica per indagare su un’anomalia rilevata sul pianeta.

Una volta su ZDR, Samus fa una sconcertante scoperta: gli E.M.M.I. sono stati corrotti da una forza oscura, trasformandosi in minacce mortali per chiunque si avventuri sul pianeta. Impegnata in un’ardua battaglia per la sopravvivenza, Samus deve mettere in campo tutte le sue abilità e il suo ingegno per svelare la verità dietro questa inquietante situazione.

Metroid Dread è un coinvolgente gioco d’azione e avventura in 2D con elementi platform. I giocatori possono esplorare un vasto mondo aperto, scoprire aree segrete e affrontare nemici pericolosi.

L’arsenale di armi e abilità di Samus è variegato, consentendo ai giocatori di superare ostacoli e combattere minacce mortali. Il braccio cannone può sparare raggi energetici, missili e altre armi, mentre la Morfosesfera permette di esplorare spazi ristretti e la Copertura Spettro rende Samus invisibile. Per i giocatori in cerca di sfide, Metroid Dread offre tre livelli di difficoltà: normale, difficile e il temibile livello Dread, in cui un solo colpo può risultare fatale per Samus.

Non perdere quest’ottima occasione e fai tuo Metroid Dread per Nintendo Switch. Pagalo solo 26,37€ grazie allo sconto del 40%, ma fai presto. Si tratta di un offerta a tempo che potrebbe finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.