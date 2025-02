MINIMO STORICO per la microSD da 512 GB di Amazon Basics

Segnaliamo volentieri su queste pagine che la microSD da 512 GB del marchio Amazon Basics è appena scesa al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittare di questa occasione sull’e-commerce: se sei interessato ad acquistarla risparmiando, ti consigliamo di metterla subito nel carrello. L’adattatore SD è incluso nella confezione.

microSD da 512 GB: quella di Amazon Basics è un affare

È compatibile con tutti i dispositivi: dagli smartphone ai tablet, dalle fotocamere alle videocamere, senza dimenticare i droni, gli impianti della sorveglianza domestica, i lettori multimediali e così via. Grazie alle sue prestazioni elevati è l’ideale per salvare i contenuti multimediali in alta definizione, anche i video 4K, con una velocità di 200 MB/s in fase di lettura nel trasferimento dati e di 150 MB/s in scrittura. Ancora, l’unità è progettata per resistere all’acqua e alla polvere (certificazione IPX6), agli urti, alle temperature estreme (da -10 °C a 80 °C) e persino ai raggi X e al magnetismo. Fai un salto sulla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Oggi puoi acquistare la microSD da 512 GB del marchio Amazon Basics con adattatore SD incluso al prezzo minimo storico di soli 41,89 euro, il più basso di sempre da quando è in vendita (fino a poche ore fa era a 53,49 euro). Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile a queste condizioni.

Come si può immaginare, sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Se la compri ora, entro domani arriverà direttamente a casa tua (o presso un punto di ritiro a tua scelta) con la consegna gratuita.