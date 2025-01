MINIMO STORICO per il Nothing Phone (2a) Bianco Latte

Amazon sta proponendo un’offerta senza precedenti, portando Nothing Phone (2a) al suo prezzo minimo storico. È l’occasione giusta per allungare le mani su uno smartphone unico nel suo genere, caratterizzato da un design capace di distinguersi dal resto della categoria. Tra i punti di forza c’è il sistema di raffreddamento avanzato che impiega una camera a vapore extra large, un’area per la dissipazione del calore da 12.000 mm² e uno strato di grafite dello spessore di 0,11 mm.

Nothing Phone (2a): l’offerta di Amazon

Il sistema operativo è NothingOS basato su Android, con interfaccia personalizzata Glyph e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, per maggiori informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa.

Display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, Gorilla Glass 5 e risoluzione 2412×1084 pixel;

chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro con processore octa core;

20 GB di RAM (8+12 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore da 50+50 megapixel e selfie camera frontale da 32 megapixel;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 con supporto Dual SIM;

NFC, GPS; e sensore di impronte digitali integrato nello schermo;

scocca con certificazione IP54;

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 45 W.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Al suo prezzo minimo storico, lo smartphone è un ottimo affare. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione.

Il forte sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare Nothing Phone (2a) a soli 283 euro, nella configurazione hardware appena descritta e nella colorazione Bianco Latte visibile in queste immagini. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.