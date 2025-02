Al volante con Alexa: minimo storico per il nuovo Echo Auto (-57%)

Ecco l’opportunità che aspettavi per trasformare la tua automobile in un veicolo intelligente: è l’offerta a tempo di Amazon che propone la seconda generazione di Echo Auto (il modello più recente) al prezzo minimo storico di soli 29,99 euro. Integra il supporto per l’intelligenza artificiale di Alexa con cui interagire attraverso i 5 microfoni integrati, per gestire le chiamate, la riproduzione della musica in streaming, le apparecchiature connesse della smart home e molto altro ancora.

Echo Auto di seconda generazione: sconto mai visto

Nulla è lasciato al caso per quanto riguarda la tutela della privacy, grazie all’integrazione di accorgimenti come il pulsante che disattiva i microfoni in un istante. Il design è stato migliorato rispetto a quello della versione precedente, anche sulla base dei feedback raccolti dagli utenti. Nella confezione sono inclusi un cavo AUX, il supporto adesivo per il cruscotto e l’alimentatore da inserire nell’accendisigari. Fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione per scoprire tutti gli altri dettagli.

Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe andare offline o risultare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne effettuando adesso l’ordine per ricevere il dispositivo direttamente già a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita.

Non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: lo sconto del 57% sul listino ufficiale è applicato in automatico e ti permette di acquistare la seconda generazione di Echo Auto con Alexa al prezzo minimo storico di soli 29,99 euro. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari nemmeno per il trasporto. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce è superiore a 4/5.