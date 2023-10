MINIMO storico per Amazfit Bip 3, uno smartwatch senza freni (40€)

Metti al polso uno smartwatch che non ha paura di stupire nonostante il suo prezzo ridotto. Amazfit Bip 3 è un piccolo gioiello e se vuoi dare un tocco di smart alla quotidianità è la risposta che fa al caso tuo. Comodo, completo e perfetto sia per lui che per lei… Cosa potresti volere di più?

Su Amazon è in promozione ma tieniti forte perché hai ben due sconti a disposizione. Collegati e spunta il coupon per farlo tuo a soli 42€. Praticamente il prezzo più basso degli ultimi 6 mesi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Amazfit Bip 3: lo smartwatch che non ti fa scendere a compromessi

Una volta che lo metti al polso diventa il tuo miglior alleato. Amazfit Bip 3 è un prodottino unico nel suo genere e anche se il prezzo è basso non ti deve spaventare, è comunque di qualità elevata. Questo marchio, infatti, è un colosso nel suo campo e ti permette di avere un accessorio al passo con i tempi.

Display super vivace e colorato. Il pannello AMOLED è una scheggia di vitalità e poi puoi personalizzarlo come vuoi. Grazie ai vari sensori che ha al suo interno, con un dito scorri nel menù e selezioni le funzioni di cui sei in cerca.

Tieni sotto controllo la salute e lo sport. Hai indicatoti come frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e della SpO2. In più è completamente impermeabile così sia quando ti alleni che ti lavi le mani o cose del genere non devi preoccuparti.

Non viene lasciata da parte neanche la vita quotidiana con le notifiche smart che ti tengono aggiornato senza l’uso del cellulare. Altra caratteristica chiave? La batteria dura 14 giorni.

Non perdere neanche un secondo in più e acquista immediatamente Amazfit Bip 3 a soli 42€ con il doppio sconto su Amazon.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.